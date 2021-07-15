Как известно, в снятом в Украине комедийном политическом телесериале "Слуга народа" речь шла об истории избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько, которого сыграл Зеленский.

Под смех нардепов в зале Верховная Рада Украины переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области в село Новоселовка.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (регистрационный номер 5570) проголосовало 320 народных депутатов.

Также парламент проголосовал за переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в село Киданч. Постановление с регистрационным номером 5082 поддержало 324 народных депутатов.

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Как известно, в снятом в Украине комедийном политическом телесериале "Слуга народа" речь шла об истории избрания президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории (Василия Голобородько) в сериале исполнил Владимир Зеленский.

Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на телеканале 1+1, в декабре 2015 года вышла последняя 24-я серия первого сезона. 23 октября 2017 года начался показ второго сезона "Слуга народа. От любви к импичменту", в ноябре 2017-го - показ последней 24-й серии второго сезона.

Третий сезон ("Выбор") был показан во время президентской избирательной кампании в марте-апреле 2019 года.

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Автор: Надя Пришляк