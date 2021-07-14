Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде (№2325), переименовав День защитника Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 317 народных депутатов из 362, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом устанавливается, что 14 октября - День защитников и защитниц Украины.
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Ранее в соответствующем положении в Кодексе было указано, что 14 октября - День защитника Украины.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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