Дело не только в Голобородько: эксперт раскрыл секрет популярности Зеленского среди избирателей

У Зеленского сложился положительный имидж не только из-за фильма, но и благодаря его юмористической деятельности, считают в КМИС.

Украинцы голосуют за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, тем самым выражая протест против действующей власти и системы.

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Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"В наших анкетах таких конкретных вопросов нет. Но могу сказать, что большинство - это протестный электорат, который не хочет голосовать за старую систему, лицом которой для них является Порошенко", - пояснил он.

"Однако мы спрашивали, насколько избиратели ассоциируют Зеленского с его героем в фильме "Слуга народа" Василием Голобородько. Оказалось, что дело не только в этом сериале. Зеленский 15 лет смеялся над политиками, говорил людям то, от чего им становилось смешно. Он показывал правду, реальные недостатки. Казалось, как и в том фильме, что он очень хорошо разбирается в закулисных механизмах политики. У него сложился положительный имидж не только из-за фильма, но и благодаря его деятельности. Для большинства Зеленский относится к тем людям, кто стоит над политиками. Поэтому у него есть авторитет и доброе отношение людей. Зеленский дает надежду, веру в лучшие перемены", - добавил эксперт.