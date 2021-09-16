Глава МИД заявляет, что Россия нарушает международное право и что после деоккупации украинских территорий РФ заплатит за свои нарушения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал намерение Российской Федерации как государства-оккупанта автобусами и поездами подвозить жителей оккупированного Донбасса к российским участкам в Ростовской области на выборы в Госдуму в РФ, которые состоятся 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Неслучайно больше недели назад Российская Федерация отказалась продлевать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на украинско-российской границе, который сейчас Украина временно не контролирует. Отсутствие этих миссий, по сути, способствует усилиям России по устройству этих избирательных каруселей, подвозу избирателей для эффекта волеизъявления людей", - заявил Кулеба

Читайте такжеКулеба: ООН по политическим причинам проигнорировала саммит "Крымской платформы""Но еще раз подчеркну, что в соответствии с международным правом, единственный статус, которым обладает Российская Федерация в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это государство-оккупант. И то, что она делает организуя там свои национальные выборы, - является нарушением международного права. И в связи с этим мы будем реагировать уже по отработанной схеме: мы будем фиксировать эти нарушения, мы будем обращаться к партнерам", - сказал министр.

"Я понимаю, что мы этим не отменим выборы, и русские сделают то, что они считают нужным, потому что они контролируют эту территорию, но, вы знаете, всему приходит свой конец, и потому я убежден, что российской оккупации тоже придет конец, и когда это произойдет, то все зафиксированные случаи правонарушений Российской Федерации - за них и за всех придется заплатить", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление, что Российская Федерация отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В Министерстве иностранных дел Украины связывают решение Российской Федерации не продлевать действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" с планами и в дальнейшем поставлять оружие на оккупированный Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко