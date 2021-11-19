Политик голодал 50 дней, он в критическом состоянии.

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь в Гори. Политик согласился прекратить голодовку.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, сообщает Грузия-Online.

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - сказал он.

По словам Гварамия, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.

"Разумеется, мы думаем, что там, наверное, есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодания должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", — заявил адвокат.

Читайте такжеВ Грузии создали спецкомиссию врачей для проверки состояния здоровья СаакашвилиСаакашвили, который голодает уже 50-й день, принял решение согласиться на перевод в госпиталь после консультации с адвокатом и консулом Украины.

Сотни сторонников экс-президента несколько часов провели у парламента Грузии, ожидая новостей из тюрьмы. Сообщение о переводе Саакашвили они встретили овациями.

Саакашвили в Грузии - что известно

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

Читайте такжеДенисову не пустили к Саакашвили в тюремной больнице17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате длительного голодания у пациента развился ряд патологических состояний, он может впасть в кому.

18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Сегодня, 19 ноября, стало известно, что политик на грани комы и смерти - у него развилось одно из самых тяжелых осложнений из-за голодания.

Автор: Леся Лещенко