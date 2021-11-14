По словам Елизаветы Ясько, экс-президенту Грузии вызвали реанимобиль.

Состояние здоровья Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось.

Об этом вечером 13 ноября сообщила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой бывшего президента Грузии.

"Срочно! Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели. Сейчас его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда??? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани. Пригнали реанимобиль в тюрьму", - написала она на своей странице в Facebook.

Ясько также привела слова врача Саакашвили, Николоза Кипшидзе:

"Время истекает, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет".

Задержание Саакашвили в Грузии

Читайте такжеВ Грузии показали видео, на котором Саакашвили принимает пищу (видео)Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Премьер Грузии заявил, что не видит необходимости в допуске к Саакашвили украинских врачей.

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Автор: Катерина Комолова