Кроме того, Гарибашвили считает недопустимым вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает недопустимым вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии и не видит необходимости в допуске к экс-президенту Михеилу Саакашвили, который находится в тюремной больнице, украинских врачей, так как о состоянии здоровья экс-президента "заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи".

Об этом говорится в сообщении администрации правительства Грузии относительно телефонного разговора Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся по инициативе украинского президента.

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"Во время телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михеила Саакашвили как провокацию, деструктивные шаги, несущие угрозу стабильности страны", — говорится в сообщении, сообщает Голос Америки.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Стороны обсудили допуск к задержанному третьему президенту страны Михаелу Саакашвили его матери и врачей из Украины. Зеленский указал, что власти Грузии должны гарантировать в полной мере Саакашивили соблюдение его прав в соответствии с международным правом. При этом он подчеркнул, что недопустимо применять к гражданину Украины столь жесткие меры принуждения.

Состояние Саакашвили

8 ноября на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили транспортировали из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".

Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской помощи.

Справка УНИАН. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Ирина Погорелая