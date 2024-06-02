Президент Украины и министр обороны США обсудили усиление украинской системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином и поблагодарил за предоставление разрешения ограниченно бить американским оружием по территории Российской Федерации.

Как сообщает сайт президента, встреча Зеленского и Остина состоялась на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". В частности, глава государства отметил неизменную мощную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США.

"Мы очень благодарны президенту Джозефу Байдену и его администрации за неизменную помощь в борьбе за нашу свободу и независимость", - сказал Зеленский

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Отдельно Зеленский отметил критическую важность принятого Конгрессом пакета военной помощи. Также, стороны обсудили оборонные потребности Украины, на которые направляется помощь от Соединенных Штатов, в частности для тренировки и комплектации новых бригад. Президент поблагодарил министра обороны США за активную работу по усилению украинской системы ПВО.

"Это важнейший трек сейчас для защиты жизней украинцев, наших городов, общин и гражданской инфраструктуры. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Собеседники также уделили внимание коалиции истребителей F-16, в частности необходимым совместным усилиям для ускорения поставок истребителей.

Глава государства отдельно выразил благодарность за принятие администрацией президента США важного решения о разрешении ограниченных ударов американским оружием по территории России для эффективного противодействия попыткам РФ расширять зону боевых действий. Кроме того, президент Украины и министр обороны Соединенных Штатов Америки отметили прогресс по подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Зеленский также рассказал Остину об усилиях, которые прилагает Россия, чтобы сорвать первый Глобальный саммит мира. Глава государства подчеркнул, что участие всех ключевых партнеров Украины лишит смысла такие попытки РФ.

Война в Украине - поддержка США

Как сообщал УНИАН, США разрешили наносить "контрудары через границу", но не с ATACMS.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что США должны позволить Украине бить их оружием по военным целям на территории РФ без ограничений. Неоднозначная позиция Вашингтона ослабляет усилия ВСУ сдержать дальнейшие российские наступательные операции через северную границу Украины.

Как писала Financial Times, Украина и США подпишут соглашение по безопасности перед саммитом мира.

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