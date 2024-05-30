Это должно произойти за несколько дней до саммита во время встречи G7 в Италии.

Соединенные Штаты Америки близки к тому, чтобы подписать новый двусторонний пакт о безопасности с Украиной. Он должен стать сигналом поддержки и успокоить Киев после "напряженных" отношений, которые, как говорят некоторые украинские чиновники, достигли самого низкого уровня со времени полномасштабной войны РФ, пишет Financial Times.

"Это соглашение станет наиболее значимым в серии соглашений, заключенных Украиной со странами НАТО, которые предусматривают обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь", - подчеркнули в материале.

Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в довольно резкой форме упрекнул своего коллегу Джо Байдена в том, что план американского президента принять участие в мероприятии по сбору средств для Демократической партии вместо саммита мира в Украине 15-17 июня был "не очень сильным решением".

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"Мы очень далеки друг от друга из-за войны. Мы дальше друг от друга, чем когда-либо с начала войны. Это очень, очень напряженно", - отметил один украинских чиновников об отношениях между Украиной и США.

Однако американские чиновники сообщили для FT, что за несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности во время встречи G7 в Италии.

"Переговоры о пакте велись в течение недель все более напряженных отношений между Киевом и Вашингтоном. На этой неделе офис Зеленского выпустил меморандум для чиновников и депутатов, который видела FT, в котором содержится указание критиковать как Байдена, так и президента Китая Си Цзиньпина за неучастие в саммите", - подчеркнули в издании.

"Если они не приедут, то в чем их реальный интерес?", - говорится в записке.

В то же время американский чиновник отметил, несмотря на то, что в двусторонних отношениях есть разногласия, состоялись положительные решения, которые подбодрили официальных лиц в Киеве. Среди них - разрешение США использовать ракеты ATACMS, а также принятие Конгрессом решения о выделении Украине 60 млрд долларов помощи.

В свою очередь другой высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что Зеленский стал более "эмоциональным и нервным" из-за ситуации на фронте. Также президент Украины считает, что Вашингтон хочет начать переговоры с РФ, несмотря на то, что в Белом доме публично заявили, что решение о начале таких переговоров должен принимать исключительно Киев.

"Зеленский думает, что они хотят, чтобы война закончилась до выборов [в США]", - добавил чиновник.

По его словам, украинский президент недоволен тем, что администрация Байдена настаивает на том, чтобы Украина не наносила удары по российской нефтяной инфраструктуре "из-за опасений повышения мировых цен на газ в год выборов".

"Зеленский глубоко обеспокоен военной ситуацией, но особенно мирным саммитом в июне", - отметил второй чиновник.

Кроме того, несколько членов украинского правительства заявили, что они начинают беспокоиться из-за методов, которые использует Зеленский для общения с США. По словам одного из них, президент Украины "очень раздражен" Байденом, добавив, что они обеспокоены "открытым провоцированием" Белого дома.

"Что говорят в Америке? Не кусайте руку, которая вас кормит", - подытожил четвертый украинский чиновник в FT.

США и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, США позволят ВСУ использовать свои средства ПВО для того, чтобы уничтожать цели над территорией РФ, если они будут угрожать Украине.

"Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины", - подчеркнул американский чиновник на условиях анонимности.

В то же время США обеспокоены тем, что Украина наносит удары по российским ядерным радиолокационным станциям.

"Эти объекты не были привлечены к поддержке войны России против Украины. Но это чувствительные места, поскольку Россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов", - добавил американский чиновник.

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