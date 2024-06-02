Логика, в частности, в том, чтобы не дать российским войскам продвигаться дальше.

Западные страны начали давать согласие на то, чтобы Украина применяла их оружие для ударов по военным целям на территории Российской Федерации. Это, в частности, является четким сигналом Кремлю о том, что Запад готов пересекать "красные линии", считает военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"США и Запад готовы к стиранию очередных "красных линий", которые были раньше. Они готовы идти дальше, несмотря на осторожные подходы, и посылают соответствующий сигнал Кремлю. Российская военная машина обнаглела, они уже начали строить временные пункты дислокации в 10 км от украинских границ. Поэтому украинские силы обрушат всю мощь на войска и вооружение, склады российских войск, которые находятся в Белгородской и Курской областях", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Мусиенко отметил, что российский диктатор Владимир Путин часто говорит о создании "санитарной зоны" в Украине. Однако глава Кремля должен понимать, что будет отпор.

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"Он должен понимать, что любые попытки России действуют в рамках эскалации агрессии и будут натыкаться на такой отпор и противодействие, что ему придется пожинать плоды его действий, и на территории России будут создаваться такие зоны. Логика в том сейчас, чтобы не дать распространяться дальше российской агрессии и российским войскам. Иметь возможность вести наступательные действия. Создать серьезные проблемы для российских войск, логистики и отбросить сейчас российские войска от границ Украины на расстояние, которое будет усложнять для них логистику", – резюмировал эксперт.

Удары по РФ западным оружием: последние новости

Уже более 10 стран поддержали разрешение Украине бить своим оружием по территории РФ. В частности, ВСУ могут наносить удары оружием, которое передала Канада. Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, Украина может атаковать военные цели на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

В то же время у США есть определенные условия. В СМИ писали, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Но пока разрешено наносить удары по российским объектам у границ Харьковской области.

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