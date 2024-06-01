Сейчас Вашингтон выступает против быстрого вступления Украины в Альянс.

США выступают против быстрого вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский призвал другие страны блока, которые поддерживают членство Украины, повлиять на позицию Белого дома.

"Британия поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются - они боятся какой-то эскалации. (...) Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", - сказал он в интервью британскому изданию The Guardian.

Президент отметил, что россиянам в целом безразлично, кто является членом НАТО, а кто - нет.

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"Мы не первая и не последняя их цель. Им все равно - вы страна НАТО или не НАТО. Есть цели России, есть просто их мнение, их желание оккупировать, уничтожить", - подчеркнул Зеленский.

США и ФРГ против членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, США и Германия попросили президента Украины Владимира Зеленского не призывать к установлению четких сроков вступления Украины в НАТО во время саммита Альянса, который состоится в июле.

По данным источников The Telegraph, эти две страны "очень скептически" относятся к идее дальнейшего продвижения Украины по пути к полноправному членству в НАТО уже в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны России для остальных членов Альянса.

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