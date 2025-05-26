Европа и США должны давить на Россию, отметил министр иностранных дел Украины.

Украина хочет завершить войну уже в этом году и готова на прекращение огня. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation.

"Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал Сибига.

Он добавил, что сейчас Украина ожидает меморандум, в котором Москва представит свое видение мирных переговоров. После этого Киев представит собственные наработки.

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"Мы также договорились обменяться мнениями относительно встречи Зеленского и Путина. Мы хотели бы, чтобы она состоялась в более широком формате, с участием президента Трампа. Наша принципиальная позиция также заключается в том, что Европа должна присутствовать за столом переговоров. Папа Римский предложил Ватикан. Но необходимо согласие обеих сторон. Украина готова", – добавил Сибига.

Кроме того, глава МИД отреагировал на заявления Кремля о якобы нелегитимности президента Зеленского. Он отметил, что Россия всегда использует псевдоаргументы, когда не может предложить ничего конкретного.

"Это нонсенс и полная чушь. Мы готовы обсуждать в любом формате, как закончить эту войну. Мы очень хотим закончить ее в этом году. Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали давить на Россию, как с нашими европейскими союзниками, так и с Соединенными Штатами Америки", – пояснил Сибига.

Война РФ против Украины: вы могли это пропустить

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп понимает, что Путин врал ему о готовности Москвы идти на мирные переговоры. Он также выразил надежду, что гнев Трампа воплотится в ответные действия против Москвы.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может длиться дольше, "чем все себе представляют". Он сказал, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость.

В свою очередь, правитель РФ Владимир Путин в очередной раз отличился абсурдным заявлением о войне в Украине. Пока российские войска каждую ночь терроризируют украинские города, диктатор рассказывает, что Россию якобы заставили начать так называемую "СВО", а теперь делают Москву виноватой.

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