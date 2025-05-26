Президент Франции надеется, что "гнев Трампа на Путина" воплотится в действия.

Президент США Дональд Трамп понимает, что российский диктатор Владимир Путин врал ему о готовности к миру. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

Макрона, который находится с дипломатической поездкой во Вьетнаме, попросили прокомментировать последние российские обстрелы Украины.

Французский лидер выразил мнение, что президент США "осознает некоторые аспекты лжи Владимира Путина в отношении Украины".

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Он добавил, что надеется на то, что "гнев Трампа на Путина" воплотится в соответствующие действия. Вероятно, президент Франции имел в виду санкции, которые США вместе с ЕС может ввести против Российской Федерации.

Российские удары по Украине и "гнев" Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 25 и 26 мая российская армия устроила массированные обстрелы украинских городов. Так, 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. В разных регионах Украины погибло 13 мирных жителей. В частности на Житомирщине российская ракета убила трех детей из одной семьи.

После этого президент США Трамп обрушился на Путина с жесткой критикой, обвинив его в безумии и безосновательных убийствах. Он заявил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным, но "с ним что-то случилось".

"Он совсем сошел с ума! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп. Он добавил, что Путин хочет получить всю Украину, однако ничем хорошим для России это не закончится.

На эмоциональное заявление американского президента отреагировали в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков оправдался, что Путин, устраивая обстрелы Украины, "принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности" его страны. Также он сказал, будто понимает "эмоциональную перегрузку" Трампа, которая проявилась в его выступлении, мол, это из-за огромных усилий, которые администрация США приложила для старта мирных переговоров.

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