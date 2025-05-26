Попытки договориться о прекращении огня не привели к успеху.

Война, которую Россия продолжает вести против Украины, может продлиться дольше, чем "мы все можем себе представить".

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме телерадиокомпании WDR, пишет BILD. Отмечается, что к такому выводу канцлер пришел с учетом безуспешных попыток добиться прекращения огня.

"Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость. Если даже предложение встретиться в Ватикане не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить", – сказал Мерц.

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Война в Украине: другие заявления иностранных политиков

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар предложила Евросоюзу начать прямой диалог с Россией. По ее словам, из-за отказа от прямого взаимодействия с Россией, Венгрией и Словакией блок якобы не воспринимается как политически сильная группа.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп знает, что Путин ему врет. Он считает, что "гнев Трампа на Путина" выльется в соответствующие действия со стороны США.

Ранее Трамп раскритиковал Путина за обстрелы украинских городов. Глава Белого дома заявил, что диктатор "совсем сошел с ума" и "без надобности убивает множество людей".

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