Свое заявление о войне диктатор подкрепил очередными манипуляциями.

Уже две ночи подряд Украина подвергается массированным ракетно-дроновым атакам со стороны России. Между тем российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Москву "заставили" начать так называемую "СВО" и теперь пытаются "сделать виноватыми".

"Россию заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой", – приводит бред правителя РФ пропагандистский ресурс "РИА-Новости".

При этом он обвинил Запад в недобросовестном отношении к России. Свое заявление относительно войны Путин подкрепил очередными манипуляциями.

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"Не мы же организовали госпереворот в Украине, понимаете. Все время нам говорили, что нужна демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все – вроде как так и надо. Кровавый к тому же. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Заставили нас просто делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом", – выдал хозяин Кремля.

Другие заявления представителей страны-агрессора

После того, как президент США отреагировал на террор украинских городов, происходящий в последние дни, в Кремле попытались оправдаться за обстрелы. Представитель диктатора Песков заявил, что Путин принимает те решения, которые необходимы для безопасности России.

К тому же, на днях бывший президент РФ и заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев, известный своими одиозными высказываниями, сделал очередное заявление. Он пригрозил, что "буферная зона", о планах по которой говорил Путин, может охватить практически всю Украину.

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