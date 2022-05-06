Ермак сообщил, что со стороны Китая пока не было заявлений об их готовности к такому разговору.

Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

Об этом глава ОПУ Андрей Ермак заявил в интервью "РБК Украина".

"Мы на сегодня можем сказать, что хотели бы среди гарантов видеть и Китай, и Индию, и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран", - отметил он.

Ермак также сообщил, что со стороны Китая пока не было заявлений об их готовности к такому разговору.

"Что касается гарантий, то, возможно, когда появится уже драфт какого-то документа, тогда Китай может включиться. Китай – серьезный игрок на международной арене, у нас самый большой товарооборот с ними, и я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства", - отметил он.

Также глава ОПУ подчеркнул, что "за исключением одной-двух стран" все иностранные государства подтверждают, что это - война, и что украинский суверенитет и территориальная целостность должны быть нерушимы.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединяться одними из последних.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, развязанной Россией.

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