МВФ беспокоят соседи Украины и России.

Международный валютный фонд (МВФ) на сегодняшний день не видит предпосылок для глобального финансового кризиса из-за санкций, вводимых против России.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"На данный момент нет. Если вы посмотрите на общий объем банковских операций в России, то это около ста двадцати миллиардов долларов. Нельзя назвать ничтожной величиной, но определенно цифра не системно значимая… Да, война в Украине означает голод в Африке, но война в Украине также имеет социальные последствия для многих, многих стран через три канала, которые уже доказали свою эффективность. Во-первых, цены на сырьевые товары, энергию, зерно, удобрения, металлы, влияние на инфляцию и в странах, где инфляция уже была высокой, это драматично", - отметила Георгиева.

Георгиева напомнила, что причина санкций против России – военное вторжение в Украину.

"Давайте помнить, что причина беспрецедентных санкций в том, что произошло немыслимое, разрушительная война в Украине. И влияние санкций на российскую экономику достаточно тяжелое. Мы ожидаем глубокой рецессии в России, и это резкое сокращение уже сказывается на том, как население России переносит жару. Рубль значительно обесценился... Реальные доходы сократились. Покупательная способность населения России значительно снизилась... Дефолт России мы больше не рассматриваем как маловероятное событие. У России есть деньги для обслуживания своего долга, но она не может получить к ним доступ. Что меня больше беспокоит, так это то, что есть последствия, выходящие за пределы Украины и России", - отметила директор-распорядитель МВФ.

Георгиева также подчеркнула, что МВФ беспокоят соседи Украины и России.

"Больше всего нас беспокоят непосредственные соседи России и Украины, среднеазиатские республики, Кавказ, Молдавия, потому что они имеют торговые отношения и с Россией, и с Украиной больше, чем со всем остальным миром. Из-за оттока людей волна беженцев в Европе, по масштабам сопоставима с тем, что произошло во время Второй мировой войны. Так что там влияние наиболее значительное. Помимо непосредственных соседей, есть две группы стран, которые нас очень беспокоят. Первая группа — это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного COVID. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа стран — это те, которые больше зависят от импорта энергии из России, потому что там влияние на потребление, а также на инфляцию будет более заметным", - отметила Георгиева.

Война против Украины: