Например, спикер привел ситуацию с рассмотрением поправок к законопроекту о рынке земли.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности проведения внеочередных заседаний парламента в случае необходимости принятия важных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью одному из телеканалов.

По его словам, вызывает удивление ситуация, «когда сейчас некоторые фракции настаивают на рассмотрении своих поправок к законопроекту о рынке земли». Разумков напомнил, что этот проект закона уже рассматривался в парламенте, но был отправлен на доработку.

Спикер отметил, что тогда рассмотрение данного законопроекта во втором чтении заняло не более полутора часов, а теперь он уже длится два дня. Поэтому он выразил сомнение, что до конца этой недели будет завершено рассмотрение поправок.

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Разумков отметил, что если будет необходимость, то у парламента есть другие механизмы для разблокирования работы.

«Есть механизм внеочередных заседаний, и если мы будем видеть важный законопроект, который необходимо принять для того, чтобы изменить ситуацию или в борьбе с коронавирусом, или по поводу каких-то других важных аспектов существования государства, то парламент применит этот механизм, и достаточно быстро мы сможем это рассмотреть», - пояснил председатель Верховной Рады.

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Автор: Надя Пришляк