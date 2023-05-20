Также состоялись встречи с европейскими лидерами для координации позиций перед участием на саммите "семерки".

В пределах рабочего визита в Японию для участия в саммите "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча за время полномасштабной войны.

Как президент сообщил в Telegram, во время встречи он поднял вопрос гуманитарной помощи Украине и формулы мира, предложенной Киевом.

"Во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Подробно проинформировал Нарендру Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации. Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы", – написал он.

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Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, на площадках международных организаций, и за оказание гуманитарной помощи.

В Офисе президента отметили, что премьер-министр Индии в свою очередь поблагодарил Зеленского за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением. В своем Twitter Моди также отметил, что пообещал президенту продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь.

"В Хиросиме встретился с президентом Зеленским. Выразили нашу четкую поддержку диалогу и дипломатии для поиска пути вперед. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины", – написал он.

Кроме этого, Зеленский провел встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. С обоими лидера президент Украины встречался ранее в этом месяце – 13 и 14 мая.

Как Зеленский сообщил в Telegram, с Мелони они обсудили оборонную и политическую поддержку Украины, подготовку украинских пилотов. С Сунаком говорили о развитии двусторонних отношений и реализации договоренностей, достигнутых во время прошлых переговоров.

Кроме этого, Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС, экспортные ограничения на аграрную продукцию Украины и формулу мира. Вместе с Мелони, Сунаком и Мишелем Зеленский "скоординировал позиции" накануне участия в саммите G7.

Позиция Индии по войне в Украине - что надо знать

Индия воздерживалась от открытой критики России за захватническую войну, которую она ведет против Украины. Критическое замечание в адрес Москвы прозвучало впервые только в сентябре 2022 года, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны и надо "встать на путь мира".

Украина предлагала Индии выступили гарантом безопасности после победы и призывала страну к более активному участию в усилиях по прекращению российской агрессии.

Однако Индия только укрепляла торговые связи со страной-агрессором (импорт за первый год полномасштабной войны вырос в 4 раза, также обсуждалось подписание соглашения о свободной торговле).

Россия за время полномасштабной войны стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию. Часть этой нефти Индия продавала в Европу в виде очищенного топлива. В этом месяце главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости помешать такой деятельности. на что Индия жестко ответила.

В конце апреля WP со ссылкой на утечки данных американской разведки и собственные источники сообщила, что Индия не поддерживает войну против Украины, но давно полагается на поддержку Москвы в ООН и потому у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с агрессором.

Из утечек также сообщалось, что чиновники Индии координировали с россиянами свои усилия по тому, чтобы вопросы по Украине не поднимали на саммите "Большой двадцатки".

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