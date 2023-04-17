За последний год импорт между странами увеличился почти в четыре раза.

Индия и Россия, укрепившие торговые связи за последний год, обсуждают соглашение о свободной торговле. Об этом заявили в правительстве Индии, пишет Reuters.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних коммерческих связей, которые процветали с тех пор, как Россия развязала кровавую войну против Украины.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на мероприятии в Нью-Дели, что его правительство "заблаговременно согласовало" торговый договор. Этот договор, по словам министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова, обеспечит гарантии двусторонних инвестиций.

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Джайшанкар сказал, что индийский бизнес может извлечь выгоду из российских технологий. Также, по его словам, Нью-Дели работает над устранением проблем с платежами, сертификацией и логистикой.

Двусторонние отношения России и Индии в условиях полномасштабной войны

Индия воздерживалась от открытой критики войны, которую Россия ведет против Украины, и призвала к мирному урегулированию конфликта путем диалога. При этом украинские власти продолжали ожидать от страны более активного участия в усилиях по прекращению российской агрессии против нашей страны, предлагали выступить гарантом безопасности Украины после победы.

В условиях войны Индия укрепляла торговые связи со страной-агрессором. В результате общий импорт за последний год (с марта 2022 года по март 2023) увеличился почти в четыре раза. В частности, Россия за это время стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.

Осенью Reuters сообщало, что РФ стремиться импортировать из Индии более 500 товаров для ключевых секторов, включая автомобили, самолеты и поезда. По словам российский властей, Москва ищет категории товаров в Индии, которыми могут быть заменены недоступные РФ из-за санкций позиции.

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