Президент Владимир Зеленский убежден, что Индия может быть более активной в усилиях для завершения агрессии России.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 306-го дня войны. Глава государства отметил, что сегодня говорил с премьер-министром Индии. Зеленский напомнил, что в следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке".
"Пожелал господину Моди плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то в отдельности, а для всех в мире, кто ценит мир. Индия может быть более активной в усилиях для завершения агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности", - сказал президент.
Позиция Индии в отношении войны
В июне СМИ сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одним из гарантов ее безопасности.
По данным СМИ, в июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки.
Осенью премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Путиным и заявил ему, что сейчас не время для войны.
После этого госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что опасения Китая и Индии по поводу войны в Украине усиливают давление на Россию.
В ноябре стало известно, что Индия поддержит энергетический сектор Украины, страдающий от российских массированных атак.
А в начале зимы оказалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить ежегодный саммит с Путиным из-за его ядерных угроз.