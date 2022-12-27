Президент Украины надеется, что председательство Индии в следующем году в "Большой двадцатке" будет плодотворным не для кого-то в отдельности, а для всех в мире.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Индия может быть более активной в усилиях для завершения агрессии России.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 306-го дня войны. Глава государства отметил, что сегодня говорил с премьер-министром Индии. Зеленский напомнил, что в следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке".

"Пожелал господину Моди плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то в отдельности, а для всех в мире, кто ценит мир. Индия может быть более активной в усилиях для завершения агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности", - сказал президент.

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Позиция Индии в отношении войны

В июне СМИ сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одним из гарантов ее безопасности.

По данным СМИ, в июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки.

Осенью премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Путиным и заявил ему, что сейчас не время для войны.

После этого госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что опасения Китая и Индии по поводу войны в Украине усиливают давление на Россию.

В ноябре стало известно, что Индия поддержит энергетический сектор Украины, страдающий от российских массированных атак.

А в начале зимы оказалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить ежегодный саммит с Путиным из-за его ядерных угроз.

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