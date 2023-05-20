В Японии состоятся важные встречи, отметил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию.

Об этом сообщает CNN. В частности, в городе Хиросима глава государства встретится с лидерами государств "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии).

Как сообщил Зеленский в Telegram, в Японии состоятся важные встречи с партнерами и друзьями Украины. "Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - заявил Зеленский.

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Визит Зеленского в Японию - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский отправился в Японию на военном самолете США из города Джидда, где он выступил на саммите Лиги арабских государств.

В Японии президент Украины должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

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