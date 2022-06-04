В Украине ожидают, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве.

Власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны. Так, Украина ожидает больше гуманитарной помощи, лекарств, технической и финансовой помощи от Индии после окончания войны.

Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", — сказал источник в дипломатических кругах.

На сегодняшний день общая помощь из Индии как со стороны правительства, так и частных компаний составляет около 230 тонн. Кроме того, большой объем дали фармацевтические компании со штаб-квартирой в Индии, но с офисами в Украине и Восточной Европе, сказал источник, добавив: "Это отдельно и стоит около $7-8 млн".

Об экономических последствиях войны для Украины дипломатические источники говорят, что в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%, а инфляция может достичь 20%. Ежемесячный дефицит, вызванный войной, составляет почти 5 миллиардов долларов, сказал источник, и война повредила или уничтожила до 30% украинской инфраструктуры на сумму 100 миллиардов долларов.

"Текущие цели России — оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, обеспечение сухопутного коридора в Крым и завершение оккупации юга Украины", — заявил источник.

Миллионы граждан Украины были вынуждены бежать от войны, сообщил источник, добавив, что восемь миллионов стали внутренне перемещенными лицами, а 6,8 миллиона уехали за границу.

Напомним, на фоне войны в Украине Индия запретила экспорт пшеницы.

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