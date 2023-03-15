Представитель Индии цинично заявляет, что "Европа должна найти решение для своих вызовов".

Индийский переговорщик Амитабх Кант на саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал мир сосредоточиться на глобальной бедности и "отойти" от войны в Украине.

Как пишет Sky News, Кант предположил, что Европа отвлеклась от глобального роста, бедности и долговых проблем, сосредоточившись на помощи Украине. Он приуменьшил последствия захватнической войны, жертвами которой стали тысячи украинцев, назвав неспровоцированное вторжение России "одной войной". Кант акцентировал, что 200 миллионов человек находятся за чертой бедности.

"Это повлияло на питание, на состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, и мы просто обеспокоены одной войной между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", – сказал Кант.

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Встречи Большой двадцатки (G20) в Индии - что известно

В сентябре 2023 года состоится очередной саммит Большой двадцатки (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз). В этом году в объединении председательствует Индия, эта страна принимает саммит.

Накануне состоялась встреча финансовых лидеров стран G20, на которой Индия отказалась обсуждать санкции против РФ. Встреча завершилась без совместного заявления из-за споров касательно осуждению российской агрессии, раздуваемых Россией и Китаем.

В то же время представители Индии заявляли, что война в Украине является важным вопросом, касающимся продовольственной, энергетической безопасности, и поэтому ей уделят внимание на встречи министров иностранных дел G20.

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