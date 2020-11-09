Глава государства заявляет, что чувствует себя неплохо и благодарит всех, кто желает ему здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский считает политических оппонентов, которые радуются его коронавирусной болезни, людьми "с ампутированной совестью".

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Надо объективно смотреть на ситуацию. Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины – каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность «вытянуть» тяжелые формы», - заявил Зеленский.

В то же время глава государства выразил убеждение, что работа президента не позволяет быть полностью изолированным.

"Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент – это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска», - добавил президент.

"Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно», - подчеркнул Зеленский.

При этом он обратил внимание на сообщения в социальных сетях.

«Реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного - зло возвращается обязательно и стократно", - подчеркнул президент.

"Коронавирус не может быть причиной для радостей, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в частности политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые совсем потеряли человеческие качества", - добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что обязательно удастся победить в этой сложной битве.

"Человечество за этот год научилось многому. Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем к способности справляться, когда у нас и 10 тысяч заражений в сутки, и делать уже по 50 тысяч тестов ежесуточно. Год назад такого потенциала не было и близко. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и способности сегодня", - заявил Зеленский.

«Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы – великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья! И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов», - подытожил президент.

Коронавирус в офисе президента

9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Автор: Виталий Саенко