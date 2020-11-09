Владимир Зеленский получил положительный результат на COVID-19 / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы #COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", - написал Зеленский.
Президент пообещал изолироваться и продолжить работать.
"Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - отметил он.
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Коронавирус в семье Зеленских: что известно
- 12 июня жена президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.
- 16 июня ее госпитализировали в больницу в Киеве.
- 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская оправилась от COVID-19 и выписалась из больницы.
- 21 августа Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой COVID-19 переболел их сын.
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