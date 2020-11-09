Зеленский пообещал изолироваться и продолжить работать.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы #COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", - написал Зеленский.

Президент пообещал изолироваться и продолжить работать.

"Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - отметил он.

Читайте также"Было нелегко": жена Зеленского прервала молчание и рассказала, как с сыном переболела COVID-19

Коронавирус в семье Зеленских: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко