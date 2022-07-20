20 июля Елена Зеленская будет выступать в Конгрессе от имени всех украинских женщин.

Президент Владимир Зеленский ожидает от визита первой леди Украины Елены Зеленской в Соединенные Штаты Америки весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Увеличение американской поддержки для Украины, дополнительная помощь для защиты людей от российского террора, решения гуманитарных потребностей – это все задачи продолжающегося визита первой леди Украины в США. Сегодня, во второй день визита, встреча в Белом Доме с первой леди Джилл Байден – президент Байден, вице-президент Камала Харрис и ее муж пришли поздравить первую леди Украины", - рассказал президент.

Он поблагодарил президентскую чету США, всех представителей американской администрации и каждую американскую семью за теплоту к Украине и украинцам.

"И я ожидаю от этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой. Именно сейчас это важно. Уже состоялись встречи и с государственным секретарем Энтони Блинкеном, с Самантой Пауэр и другими влиятельными женщинами-политиками, представляющими правительственные и парламентские структуры Америки", - добавил Зеленский.

По его словам, завтра первая леди будет выступать в Конгрессе от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин.

"И это будет важное обращение. И я очень верю, что его действительно услышат те, от кого зависит принятие решений в США", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Елена Зеленская начала визит в США 18 июля - это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, Зеленская уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры.

19 июля Елена Зеленская встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

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