Завтра Елена Зеленская выступит в Конгрессе от имени всех украинских женщин.

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома встретил Зеленскую с букетом цветов, а первые леди обнялись. На повестке дня было обсуждение поддержки Вашингтоном Украины и ее народа в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией.

Напомним, первые леди США и Украины встречались на западе Украины в День матери.

""Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден. Сегодня "возвращаю" ей визит – по приглашению госпожа Джилл встретилась с ней в Вашингтоне. Обычно считается, что у супругов первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было очень приятно встретиться с президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дагласом Эмгоффом", - написала Первая леди Украины на своей странице в Facebook.

После встречи с Байденом у Зеленской состоялась встреча со вторым джентльменом, супругом вице-президента Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и генеральным хирургом США Вивеком Мурти.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, что 20 июля его супруга выступит в Конгрессе от имени всех украинских матерей и женщин. Глава государства ожидает важных для Украины результатов по итогам визита первой леди в США.

"И я ожидаю от этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой. Именно сейчас это важно. Уже состоялись встречи и с государственным секретарем Энтони Блинкеном, с Самантой Пауэр и другими влиятельными женщинами-политиками, представляющими правительственные и парламентские структуры Америки", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Елена Зеленская начала визит в США 18 июля - это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, Зеленская уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры.

Вас также могут заинтересовать новости: