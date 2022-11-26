Известно, что большинство украинцев вынуждены переживать постоянные отключения света из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В знак солидарности с Украиной, в которой продолжается полномасштабная война с Россией, заседание сессии Парламентской сессии ОБСЕ, в которой председательствует Польша, начали в темноте.

В начале заседания в Варшаве в зале погас свет, передает 24 канал.

Известно, что большинство украинцев вынуждены переживать постоянные отключения света из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому мировое сообщество решило поддержать нашу страну и на некоторое время делегаты ОБСЕ также оказались в темноте.

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Россия в ОБСЕ: что известно

24-26 ноября в Польше продолжается осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Спустя 10 месяцев кровавой полномасштабной войны Россия остается одним из членов ПА.

Впрочем, российская делегация не имеет возможности участвовать в сессии, поскольку, как 16 ноября сообщили в МИД Польши, россияне не получили визы.

Кроме этого, известно, что главе МИД России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, из-за чего он не попадает на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря.

Как писал УНИАН, накануне Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы выгнать делегацию России. Поэтому постоянная делегация Верховной Рады Украины в ОБСЕ бойкотировать работу организации за нежелание организации выгнать представителей РФ.

Российские удары по энергетике Украины

С начала октября Россия не прекращает наносить удары по энергосистеме Украины, так, 23 ноября РФ осуществила очередную массированную атаку объектах критической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Вместе с тем ПВО уничтожило 51 из около 70 крылатых ракет. Во многих регионах Украины произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло- и водоснабжение.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, по состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжались в большинстве областей и в Киеве, речь идет о более 6 млн абонентов. Но больше всего проблем сейчас в столице, а также в Киевской области на Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

В "Укрэнерго" планируют выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными.

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