Делегацию России возглавит постоянный представитель РФ в ОБСЕ.

В министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на отказ Польши пустить в страну главу МИД РФ Сергея Лаврова. Там назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".

"В течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава упорно разрушала ее устои, делала все что могла для эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции. Правила процедуры не соблюдались. В директивных органах стараниями председательства царил хаос. Тем самым продемонстрирована полная неспособность занимать столь ответственную должность" – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД РФ указали, что Варшава дискредитировала себя и нанесла непоправимый ущерб авторитету ОБСЕ. Кроме того, российские дипломаты заявили, что решение Варшавы - кульминация всего "антипредседательства" Польши в Организации.

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"Польские власти не дают Организации полноценно выполнять свои функции: сначала заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Варшава, 24-26 ноября), теперь грубо ограничили права нашей делегации на министерской встрече. Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников из западного лагеря толкают ОБСЕ в пропасть", - считают в Москве.

В то же время Россия не будет бойкотировать встречу на уровне министров, а делегацию РФ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ.

Скандал вокруг Парламентской ассамблеи ОБСЕ - что известно

16 ноября в МИД Польши заявили, что российская делегация ОБСЕ не получила визы, поэтому не сможет принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

18 ноября корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что главе МИД России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, из-за чего он не попадет на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря

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