Журналист "Радио Свобода" сообщает, что Россия отправила гневное письмо ОБСЕ.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Россия ответила на это решение гневным письмом в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ", - написал Йозвяк.

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Напомним, что ранее Польша не выдала визы делегации РФ для посещения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

Отношения Польши и РФ

Как известно, Польша с первых дней полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины осуждает российскую агрессию и оказывает помощь Украине.

В октябре Сенат Польши принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.

15 октября, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине, на территории Польши упали две ракеты. В результате удара погибло два человека.

Власти Польши, США и Генсек НАТО считают, что это могла быть ракета украинской ПВО. Они подчеркнули, что ответственность за произошедшее в любом случае несет Россия.

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