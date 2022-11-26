Отмечается, что графики отключений в Украине могут вернуться раньше понедельника, но многое зависит от того, что будет завтра.

Энергосистема Украины может выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пока ожидается набор мощностей на атомных станциях, в частности, на Ривненской АЭС.

"Соответственно, процент покрытия потребления будет расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после системной аварии, которая произошла во вторник. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близкий к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", - отметил он.

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Кудрицький также подчеркнул, что графики могут вернуться раньше, чем в понедельник, но многое зависит от того, что будет завтра.

"Посмотрим завтра, возможно, нам удастся достичь планового режима еще раньше. Например, с воскресенья. Обещать не могу, увидим, как пройдет суббота. Сейчас мы немного изменили тактику и доводим до облэнерго не объем ограничений, а лимит потребления по области", - объяснил Кудрицкий.

По его словам, на завтра определены лимиты, которые позволяют сделать отключения менее длительными и попытаться войти в плановый режим.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по объектах критической инфраструктуры в нескольких областях Украины. ПВО уничтожило 51 из около 70 крылатых ракет.

Во многих регионах Украины произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.

В "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления.

Что касается столицы, то по состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30% от потребности потребителей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, по состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжались в большинстве областей и в Киеве, речь идет о более 6 млн абонентов.

"Но больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области на Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской. Пожалуйста, во всех регионах надо по-прежнему экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже решены. Если электричество есть, то это не значит, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас, как и раньше, надо беречь энергию", - сказал глава государства.

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