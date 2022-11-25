Зеленский напомнил, что вечером среды было отключено около 12 млн абонентов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве, речь идет о более 6 млн абонентов.

"Ключевая задача дня сегодняшнего, как и других на этой неделе, – энергетика. Со среды и до сегодня удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более шести миллионов абонентов", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, что вечером среды было отключено около 12 млн абонентов.

Видео дня

"Но больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области на Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской. Пожалуйста, во всех регионах надо по-прежнему экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже решены. Если электричество есть, то это не значит, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас, как и раньше, надо беречь энергию", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас в Киеве отключено более 600 тыс. абонентов.

Он также напомнил, что также по всей стране развернуты "пункты несокрушимости".

"Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности много жалоб в Киеве... Ожидаю от мэрии более качественной работы", - добавил Зеленский.

Ситуация с электричеством в Украине

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку. ПВО уничтожила 51 из около 70 крылатых ракет.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии также они остались без тепло- и водоснабжения.

В "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления.

По состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30% от потребности потребителей.