Камала Харрис заявляет, что Россия с одной стороны распространяет дезинформацию, пропаганду и ложь, а с другой - сосредотачивает войска вблизи Украины и совершает провокации.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявляет, что Россия использует хорошо известную "методичку" для усиления агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Харрис сказала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вице-президент США отметила, что у России есть "методичка" - сценарий, как совершать агрессию.

"И эта "методичка" достаточно хорошо известна нам всем. Россия будет ссылаться на неосведомленность и невинность. Она создаст искусственные основания для вторжения. И сосредоточит войска у всех на виду. Мы сейчас получаем сообщения, что, похоже, происходят провокации. И мы видим, как Россия распространяет дезинформацию, ложь и пропаганду", - подчеркнула Харрис.

При этом, как подчеркнула вице-президент США, страны Запада продуманно и скоординированно будут распространять правду и выступать единым голосом.

Как подчеркнула Харрис, президент США Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, НАТО и другие партнеры были и остаются открытыми для серьезного дипломатического диалога с РФ.

Она напомнила, что России были предложены конкретные предложения для обсуждения вопросов в сфере безопасности.

"Мы поощряли Россию к взаимодействию через НАТО, ОБСЕ, ООН и в рамках двусторонних диалогов. Мы добросовестно взаимодействуем. А Россия продолжает утверждать, что готова к диалогу, но одновременно сужает пространство для дипломатии. Ее действия не совпадают со словами", - подчеркнула Харрис.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Байден выразил уверенность, что президент Владимир Путин принял решение о дальнейшем вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни. По его словам, вдоль границ Украины размещено более 150 тысяч российских военных.

При этом Байден в очередной раз заявил о готовности западных стран ввести серьезные санкции против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину. Он повторил, что российские власти могут избрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

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