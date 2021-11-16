Медиация будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта. При успешном проведении медиации можно будет возвратить 60 % уплаченного судебного сбора.

Верховная Рада Украины поддержала закон о медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О медиации" (регистрационный номер 3504) проголосовали 302 народных депутата.

Теперь на законодательном уровне предусмотрена возможность добровольного внесудебного урегулирования с помощью медиатора конфликта (спора), возникающие из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении.

Читайте такжеНовая стратегия развития правосудия. Реальные изменения или реформа ради реформы

Согласно закону, физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время него, или во время исполнения его решения.

В документе предусмотрено, что приобрести статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами.

Кроме того, внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Ими установлено право суда объявить перерыв в подготовительном заседании в случае, если стороны решили провести внесудебное урегулирование спора путем медиации. Также суд будет иметь право остановить производство по делу в случае обращения обеих сторон с соответствующим ходатайством в связи с проведением медиации.

Законом внесены изменения в закон "О судебном сборе", которыми предусмотрено, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк