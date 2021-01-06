Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

13 стран Европейского Союза призвали Еврокомиссию обеспечить доступ к вакцине от коронавируса странам Восточного партнерства.

Читайте такжеМинздрав намерен в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19Документ опубликовал в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Указывается, что подписанты поддерживают усилия Еврокомиссии по предоставлению вакцин странам Западных Балкан и убеждены, что механизм упрощенного выделения вакцин для других соседей ЕС "станет сигналом о стратегической ценности Восточного партнерства".

Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям ", - говорится в письме.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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Автор: УНИАН