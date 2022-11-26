Денис Шмыгаль, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление.

В Украину прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, а также руководители правительств Литвы и Польши: Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Бельгии намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Зеленский в Telegram, он уверен, что переговоры с Александром де Кроо будут "очень содержательными и полезными для обеих стран".

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры", - отметил он.

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Также сообщается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже провел встречи с главами правительств Литвы и Польши.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - заявил Шмыгаль.

В частности, стороны подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО относительно приглашения Украины к переговорам о вступлении учитывая предстоящий саммит в Вильнюсе.

Они также подчеркнули важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине и подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины.

Руководители правительств Литвы и Польши поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.

"Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и совместного будущего в объединенной Европе", - подчеркнул Шмыгаль.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

Блэкаут в Украине и международная помощь:

Еврокомиссия готовит срочную доставку трансформаторов для Украины. Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Франция и США передали Украине 180 генераторов большой мощности.

На фоне энергетического кризиса и попыток России уничтожить энергосистему Украины, Прага приняла решение отправить в Киев и Николаев партию обогревателей и генераторов.

25 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн договорились о предоставлении Украине до конца года еще полмиллиарда евро поддержки.

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