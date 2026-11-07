Украина генерирует достаточно электроэнергии, но дефицит остается: Зеленский назвал причину

Из-за нехватки Patriot были нанесены значительные удары по энергетике и логистике.

Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет, но из-за российских ударов наблюдается очень значительный дефицит в Киеве и других северных, восточных и центральных регионах страны. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российская баллистическая операция против Украины продолжается, и из-за нехватки "Патриотов" наносится существенный ущерб энергетике и логистике.

"Днепр и Кривой Рог, другие наши города и села Днепровщины. Продолжаются работы в Киевской и Житомирской областях – в наших общинах, которые важны для передачи электроэнергии от генерации в города", – отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день Украина "генерирует больше, чем потребляет, но именно из-за российских ударов по распределительным станциям, по нашим сетям, к сожалению, наблюдаются очень значительные дефициты в Киеве и других северных, восточных и центральных регионах Украины".

Да, добавил он, увеличивается количество бригад для ремонтов и поставляется всё необходимое оборудование.

Вражеские удары по энергетике – важные новости

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия продолжает наносить удары по украинским объектам энергетики. В частности, ночью и утром 6 ноября во многих регионах Украины были зафиксированы новые случаи отключения электроэнергии из-за российских атак: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

В то же время Максим Бахматов, глава Деснянской районной государственной администрации, заявил, что на левом берегу Киева из-за отсутствия альтернативного отопления, водо- и электроснабжения под угрозой коммунальной катастрофы находятся 1,5–2 миллиона человек.

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