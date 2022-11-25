24 ноября в Киеве остались без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

На фоне энергетического кризиса и попыток Росии уничтожить энергосистему Украины, Прага приняла решение отправить в Киев и Николаев партию обогревателей и генераторов.

Как сообщил в Twitter мэр Праги Зденек Гржиб, от столицы Чехии жители Киева и Николаева получат пакет помощи, в который вошли более 600 обогревателей, 18 генераторов, а также медицинское оборудование.

"Отправляем из Праги пакет помощи украинцам, страдающим от геноцида России: 626 обогревателей (400 для Киева, 226 для Николаева), 18 генераторов (10 для Киева, 8 для Николаева). Плюс медицинское оборудование на 22 млн крон для Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины", — написал мэр.

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"Мы будем поддерживать Украину, пока она не победит. И мы поддержим ее и после победы в рамках послевоенного восстановления. Зло не должно победить", — заявил мэр Праги.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве остались без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

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