Правительство Бельгии настаивает на общеевропейском ограничении цен на электроэнергию.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предупредил, что ограничение цен на электроэнергию, требуемое оппозицией, может привести к продаже электроэнергии на других рынках и отключениям ее в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Бельгии настаивает на общеевропейском ограничении цен на электроэнергию с марта, но пока нет единого подхода к борьбе со стремительным ростом затрат на энергию на континенте.

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"Если бы мы ограничили цены на электроэнергию в Бельгии, она бы продавалась в соседних странах, где цены не были бы на том же уровне, – сказал Де Кроо. – Есть риск обесточивания, поскольку электроэнергию продавали бы в другом месте".

Война в Украине и ситуация с энергоносителями:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

24 августа 2022 года стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.

В июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.

26 августа 2022 года регулятор Ofgem заявил о том, что в Британии счета за электричество вырастут на 80%.

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