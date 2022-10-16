На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предупредил, что ограничение цен на электроэнергию, требуемое оппозицией, может привести к продаже электроэнергии на других рынках и отключениям ее в стране.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Бельгии настаивает на общеевропейском ограничении цен на электроэнергию с марта, но пока нет единого подхода к борьбе со стремительным ростом затрат на энергию на континенте.
"Если бы мы ограничили цены на электроэнергию в Бельгии, она бы продавалась в соседних странах, где цены не были бы на том же уровне, – сказал Де Кроо. – Есть риск обесточивания, поскольку электроэнергию продавали бы в другом месте".
Война в Украине и ситуация с энергоносителями:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
24 августа 2022 года стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.
В июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.
26 августа 2022 года регулятор Ofgem заявил о том, что в Британии счета за электричество вырастут на 80%.
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