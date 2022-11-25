По словам Зеленского, собеседники договорились о новых шагах в энергетической поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

По словам Зеленского, стороны обсудили инициативу #GrainFromUkraine.

"Поблагодарил за масштабную финансовую помощь от ЕС и за начатую работу над девятым санкционным пакетом. Подчеркнул, что прайс-Кэп на российскую нефть должен быть действенным. Также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины", - заявил глава государства.

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Также Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн договорились о предоставлении Украине до конца года еще полмиллиарда евро поддержки.

"Поблагодарил ее за решение предоставить макрофин на 2,5 миллиарда евро. Договорились еще о 0,5 миллиарда до конца года и обсудили подготовку пакета поддержки на следующий год", - рассказал он в вечернем видеообращении.

Международная помощь Украине: детали

Еврокомиссия готовит срочную доставку трансформаторов для Украины. Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Франция и США передали Украине 180 генераторов большой мощности.

На фоне энергетического кризиса и попыток России уничтожить энергосистему Украины, Прага приняла решение отправить в Киев и Николаев партию обогревателей и генераторов.