Поражение Трампа на выборах: в Украине боятся радоваться слишком рано, - NYT

Россия может использовать ослабление Белого дома в своих интересах.

По мере того как президент США Дональд Трамп все больше сближал США с Москвой, он все чаще нападал на украинского лидера Владимира Зеленского. Но после того как демократы одержали уверенную победу на промежуточных выборах, что стало недвусмысленным осуждением Трампа, в Украине в сети разошлась шутка: оказывается, именно американский народ захотел получить нового президента.

Эта доля юмора подчеркивает, насколько резкие политические развороты в Америке потрясли украинцев. Когда-то Соединенные Штаты были самым важным союзником Украины в войне. Затем Трамп вернулся на свой пост, пишет The New York Times.

"Общий уровень оптимизма в Киеве и в Украине вырос в результате этих выборов. Мы верим, что Конгресс будет сдерживающим фактором против попыток Трампа заключать сделки с Путиным", - заявил Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам в украинском парламенте.

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Но он также предостерег, что украинцам, которые на мрачном фоне открытой поддержки Трампом кремлевского диктатора Владимира Путина ищут любые хорошие новости, не стоит поддаваться эйфории. "Для нас сейчас важно не забывать о республиканцах, не задевать их чувства и сохранять хорошие отношения с обеими партиями", - подчеркнул он.

Какую реальность должна принять Украина

Журналисты отмечают, что у Трампа впереди еще два года президентства, и выживание страны остается тесно связано с переменчивыми политическими течениями в Вашингтоне.

Из-за истощенной ПВО и поредевших рядов армии Украина, как ожидается, столкнется с самой тяжелой зимой за время войны в ближайшие месяцы - Россия нацелилась на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Как именно промежуточные выборы повлияют на войну и мирные переговоры, в значительной степени зависит от того, какой курс изберет Трамп в оставшееся время у власти.

Трамп сообщил, что недавно встретился в Вашингтоне с кремлевским посланником Кириллом Дмитриевым после церемонии в Белом доме, на которой присутствовали российские и украинские чиновники. На церемонии чествовали первую леди Меланию Трамп за то, что она в последние дни способствовала прекращению огня и гуманитарной миссии в оккупированном россиянами городе Олешки. После встречи с Дмитриевым Трамп предсказал скорое заключение сделки о прекращении войны в Украине.

"Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины, - отметил Трамп. - Я могу даже сказать, что оно, возможно, затронет всю Европу. Это будет большое и прекрасное соглашение, и все будут в восторге".

СМИ пишет, что официально Москва в основном сохраняет нейтральное выражение лица по поводу результатов выборов - накануне мирных переговоров между Россией и Украиной, которые посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, проведут на следующей неделе в Абу-Даби.

Но вот некоторые российские аналитики выразили надежду, что результат выборов может открыть окно возможностей для мирной сделки. По их мнению, у Трампа и его посланников появится дополнительный стимул ускорить соглашение в ближайшие два месяца - до того как Конгресс под контролем демократов приступит к работе и заблокирует сделку, выгодную для России.

Возможно, Трамп и Путин встретятся дважды за этот период - сначала на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, а затем еще раз в следующем месяце на саммите "Большой двадцатки" в Майами. Но другие в России считают, что любые надежды на ближайшие несколько месяцев - это выдача желаемого за действительное.

Они жалуются на политические перемены, которые, по их словам, неизбежно ослабят позиции Трампа в переговорах с Москвой и уменьшат его способность добиться того, чего хочет Кремль по Украине.

Зеленский постарался найти баланс, комментируя выборы

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF он выразил благодарность республиканцам, которые поддерживали Украину, но признал четкое изменение. "Демократы очень четко говорят о поддержке Украины и предоставлении помощи Украине. Они говорят об обновлении связей между США и Европой", - подчеркнул Зеленский.

И выразил надежду, "что сложится баланс сил и мы получим больше поддержки". Украинский политик из оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев отметил, что открытое "обнимание" демократов в Конгрессе было бы ошибкой, ведь у Трампа все еще широкие полномочия во внешней политике.

"Мы должны приветствовать не победу демократов, а демократию в Соединенных Штатах", - заявил он.

К ситуации нужно подходить со всей осторожностью

Украинцы надеются, что надзор со стороны Конгресса сделает масштабные бизнес-сделки с Россией, которые лежат в основе переговоров под руководством Трампа, гораздо менее вероятными. Как минимум чиновники в Киеве надеются, что Конгресс под руководством демократов установит контроль над усилиями Трампа добиться урегулирования путем переговоров - многие в Украине опасаются, что эти усилия воспринимают войну как возможность для коммерческих уступок Москве.

Законодатели в Киеве также ожидают, что Конгресс присмотрится к таким фигурам, как миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск - из-за того, что в прошлом месяце во время украинских военных операций была замедлена спутниковая связь Starshield.

Американские законодатели из обеих партий уже показали, как они могут использовать свои полномочия в Конгрессе и на уровне штатов, чтобы сорвать уступки Трампа Москве.

После инцидента со Starlink конгрессмен Брайан Фицпатрик, республиканец из Пенсильвании, возглавил кампанию по привлечению к ответственности SpaceX и министерства обороны. Он пообещал добиться наказания любых американских чиновников, причастных к этому, и прекращения федерального финансирования любого ведомства, которое пойдет на такой шаг.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл, демократ, предупредила порты штата, что прием российского дизельного топлива в рамках сделки между Трампом и Путиным будет означать нарушение закона. Шеррилл подчеркнула, что у Трампа нет неограниченной возможности отменять санкции против России, принятые Конгрессом.

Несмотря на сдержанный оптимизм в Киеве, украинские чиновники говорят, что огромные изменения в составе Конгресса лишь подтверждают необходимость сохранять широкую двухпартийную поддержку, которую они долго выстраивали.

Промежуточные выборы принесли ощутимые потери проукраинской коалиции, в том числе таким ключевым союзникам, как Фицпатрик. Также Конгресс покидают другие важные фигуры - например, ветераны-сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Том Тиллис. При этом многие новые члены Конгресса еще не четко обозначили свои позиции по вопросу помощи Украине.

Украинцы опасаются, что Россия может расценить администрацию Трампа, ослабленную после промежуточных выборов, как слишком неэффективную для того, чтобы вести мирные переговоры, пишет СМИ. У Украины пока нет альтернативы: Киев призывает к большему участию Европы в переговорах, но Россия дает четко понять, что США остаются за рулем.

Другие новости о прошедших выборах в США

Ранее УНИАН сообщал, что Вэнс после разгромных выборов пытается дистанцироваться от Трампа. Вэнс отметил, что многие избиратели, ранее поддерживавшие Трампа, отдали предпочтение кандидатам от Демократической партии.

По его словам, на это повлиял ряд факторов, включая войну, инфляцию и стремление изменить характер отношений страны с Израилем.

Кроме того, мы также рассказывали о содержании послания Трампу от Марка Рютте после промежуточных выборов. Генсек назвал Альянс площадкой, на которой США могут показать свою силу.

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