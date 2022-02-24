Военное положение введено в связи с вторжением РФ в Украину.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предупредила, что военное положение в стране введено на 30 дней.

"Временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться отдельные конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины", - говорит Денисова.

В частности речь идет о таких ограничениях:

о невмешательстве в личную и семейную жизнь, неприкосновенности жилья, праве владеть и распоряжаться своей собственностью,

о свободе передвижения, о свободном выборе места жительства,

о праве свободно покидать территорию Украины,

о тайне переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции,

о свободе мысли и слова, свободном выражении своих взглядов и убеждений,

о свободе собирать, хранить, использовать и распространять информацию любым способом,

о собраниях и проведении митингов и демонстраций,

о предпринимательской деятельности,

о работе,

о забастовках,

об образовании.

При этом не будут вводить ограничения на равноправие, судовую и другие формы защиты, на свободу и личную неприкосновенность.

"Я и моя команда продолжаем работать и осуществлять парламентский контроль соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина на всей территории независимой Украины. Призываю граждан не паниковать, сохранять спокойствие и руководствоваться исключительно информацией из официальных источников. В случае нарушения ваших прав обращайтесь на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 0 800 50 17 20 (бесплатно) или по телефону (044) 253 75 89, [email protected]. Также можно обращаться через онлайн приемную https://online.ombudsman.gov.ua", - добавила Денисова.

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