Украинский омбудсмен Людмила Денисова предупредила, что военное положение в стране введено на 30 дней.
"Временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться отдельные конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины", - говорит Денисова.
В частности речь идет о таких ограничениях:
- о невмешательстве в личную и семейную жизнь, неприкосновенности жилья, праве владеть и распоряжаться своей собственностью,
- о свободе передвижения, о свободном выборе места жительства,
- о праве свободно покидать территорию Украины,
- о тайне переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции,
- о свободе мысли и слова, свободном выражении своих взглядов и убеждений,
- о свободе собирать, хранить, использовать и распространять информацию любым способом,
- о собраниях и проведении митингов и демонстраций,
- о предпринимательской деятельности,
- о работе,
- о забастовках,
- об образовании.
При этом не будут вводить ограничения на равноправие, судовую и другие формы защиты, на свободу и личную неприкосновенность.
"Я и моя команда продолжаем работать и осуществлять парламентский контроль соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина на всей территории независимой Украины. Призываю граждан не паниковать, сохранять спокойствие и руководствоваться исключительно информацией из официальных источников. В случае нарушения ваших прав обращайтесь на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 0 800 50 17 20 (бесплатно) или по телефону (044) 253 75 89, [email protected]. Также можно обращаться через онлайн приемную https://online.ombudsman.gov.ua", - добавила Денисова.