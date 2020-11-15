Спикер украинской делегации отметил, что Путин должен озвучить свою позицию по продвижению к миру на Донбассе.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что президента России Владимира Путина "подводит его собственная вертикаль", представители которой якобы не хотят выполнять его указания по имплементации договоренностей, достигнутых в Париже 9-10 декабря 2019 года.

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Как заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24", именно поэтому украинская сторона настаивает на новой встрече президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

"Надо понять, почему наша сторона просит и российскую сторону, и посредников обеспечить новую встречу на самом высоком уровне в "нормандском формате" до 24 декабря. Потому что, во-первых, есть насущные вопросы как обмен пленными. А во-вторых, Путин должен сказать, как мы строим мост – вдоль или поперек. Потому что никто не знает, какова политическая воля руководства России, что они пытаются делать дальше. И международные партнеры, и мы хотим понять", - заявил он.

По словам советника украинской делегации в ТКГ, в России "решение и стратегических, и тактических вопросов целиком зависит от воли одного человека и близкого круга, которое на него влияет".

"Нужна встреча. У меня полное впечатление личное, что его подводит его собственная вертикаль – и они не выполняют то, что он им приказал, поставив свою подпись под парижскими соглашениями", - отметил Арестович.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк