В Тернопольском облсовете опровергли информацию о запрете игорного бизнеса на территории области

Из-за словесной казуистики в посте заместителя председателя облсовета сложилось впечатление, что проект принят.

В Тернопольском областном совете УНИАН опровергли информацию о запрете игорного бизнеса на территории области, о чем сегодня, 13 августа, сообщили некоторые украинские СМИ.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, СМИ сообщали о том, что депутаты Тернопольского облсовета на сессии поддержали предложение представителей «Батькивщины» о запрете игорного бизнеса на территории области. Об этом в Facebook сообщил председатель партийной организации «Батькивщина», первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный, который написал, что данное решение поддержали 34 депутата, а также опубликовал фото проекта решения.

В то же время, как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, депутаты поддержали предложение заместителя председателя облсовета Василия Деревляного включить в повестку дня проект, предусматривающий запрет игорного бизнеса на территории области. Однако данный проект не приняли.

Сегодня Деревляный на своей странице разместил пост, с которого может сложиться обратное впечатление.

«11 августа 2020 состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета ... Фракция" Батькивщина "предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (за проголосовали 34 депутата - решение принято) ... Если месяц назад, за этот вопрос проголосовало 22 депутата из 40 присутствующих на сессии, то на этой сессии уже проголосовало ЗА - 26 из 39 присутствующих депутатов (проекты прилагаются)...», - говорится в посте заместителя председателя облсовета.

При этом в прилагаемых им фото проекту решения видно, что есть только его собственная подпись и его однопартийца, депутата Михаила Пиня.

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Автор: Андрей Вацик