Состоялась четырехсторонняя встреча между военными делегациями Минобороны Турции, Российской Федерации и Украины, а также делегацией ООН.

В Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры относительно экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

"Состоялась четырехсторонняя встреча между военными делегациями Минобороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегацией ООН по безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые ожидают в украинских портах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный в устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

12 июля спикер МИД Олег Николенко отметил, что эксперты Украины на четырехсторонней встречи Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

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