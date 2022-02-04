Речь идет о реформах и решении конфликта с Россией.

Для вступления в НАТО Украине еще нужно провести реформы оборонного сектора и сил спецопераций, а также решить вопрос с оккупированными Россией территориями.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью ведущей ток-шоу "Право на владу" Наталье Мосейчук, передает ТСН.

По ее словам, присоединение к Евросоюзу, НАТО или другим западным организациям дипломат - процесс нелегкий, однако Украина уже прошла длинный путь к членству и имеет Нацпрограмму, по которой сотрудничает с Альянсом.

"Также есть некоторые реформы, которые еще предстоят, и они касаются не только оборонного сектора, а также Сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", - констатировала она.

Читайте такжеОдна из стран ЕС заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО - Данилов

Квин допустила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго". При этом она заверила, что "цель западной интеграции стоит этого".

Она также сообщила, что НАТО не имеет требований к потенциальным членам, что "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". Речь, по ее словам, идет о незыблемости границ. Впрочем, добавила Квин, есть традиция о том, что перед присоединением к Альянсу "подобные вещи должны быть решены".

"Поэтому, конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия могут быть решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт", - резюмировала дипломат.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления в НАТО зависит не от Украины.

Вступление в НАТО: справка УНИАН

Процесс вступления в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора. Страны, которые хотят вступить в НАТО, должны отвечать определенным требованиям и завершить многоступенчатый процесс, включающий политический диалог и военную интеграцию.

В НАТО неоднократно заявляли, что двери Альянса для Украины остаются открытыми.

Сейчас Украина имеет статус страны-аспиранта и партнера с расширенными возможностями.