Во Франции приняли к сведению решение США относительно отъезда неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей.

В посольстве Франции прокомментировали возможную эвакуацию дипломатов и членов их семей из Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в посольстве Франции в Украине.

"Мы приняли к сведению сообщение Соединенных Штатов о репатриации неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей. В обновленных советах для путешественников (Сonseils aux voyageurs) мы уже выразили беспокойство по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или тем, кто желает туда поехать", - отметили в посольстве.

"Мы продолжаем следить за развитием событий с максимальной бдительностью. Мы продолжаем тесные консультации со всеми нашими партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности", - заявили французские дипломаты.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве. Отмечается, что такое решение приняли из-за угрозы военных действий России.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали отъезд сотрудников посольств из УкраиныВице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Также Австралия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

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