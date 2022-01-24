В ОП отметили, что такие действия иностранных государств - это не эвакуация.

В Офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств из Украины.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Первое и главное – все дипломатические представительства западных государств продолжают работу и на практическом уровне ничего не меняется. Рассматриваем эти решения как следствие определенных внутриполитических дискуссий в части стран, где власть не хочет столкнуться еще и с явно излишней критикой через опасные нюансы работы дипломатов", - отметил он.

Подоляк отметил, что, "если есть риторика относительно военной угрозы, то предсказуемо, что могут быть и определенные решения как следствие этой риторики".

Читайте такжеКомандующий ООС назвал новые мишени России в случае захвата УкраиныВ то же время он подчеркнул, что такие действия иностранных государств - это не эвакуация, ведь большинство работников дипломатических представительств остаются в Украине.

"Вполне вероятно, что эти решения могут быть пересмотрены уже в феврале", - добавил советник руководителя ОП.

Он также отметил, что очень важна корректная трактовка этой ситуации СМИ и что журналисты не должны использовать слово "эвакуация" там, где "такое слово является неадекватным и ложным".

Эвакуация рабочих посольств из Украины - что известно

Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Также, граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или иные частные транспортные средства.

Читайте такжеРабинович предложил нардепам отправиться в Россию на переговоры: Стефанчук ответилВ Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Россия сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Также, решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ приняла Великобритания.

Зато руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.

Также решили вывезти своих дипломатов и правительства других стран, среди которых Австралия и Германия.

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