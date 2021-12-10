В Министерстве иностранных дел прокомментировали вероятный визит Папы Римского Франциска в Украину.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двустороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД.
Согласно сообщению ведомства, возможности и сроки визита будут прорабатывать дипломатические каналы "в соответствии с устоявшейся практикой".
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Как сообщал УНИАН, ранее глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил, что в Украинской греко-католической церкви надеются, что в следующем году Украину посетит с визитом Папа Римский Франциск.
Он отметил, что это очень сильный сигнал, "что Папа рассуждает, как, когда и с чем к нам прибыть, это мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства".
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