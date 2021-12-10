В МИД заявили, что организация возможного визита Папы Римского в Украину "на повестке дня".

В Министерстве иностранных дел прокомментировали вероятный визит Папы Римского Франциска в Украину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двустороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД.

Согласно сообщению ведомства, возможности и сроки визита будут прорабатывать дипломатические каналы "в соответствии с устоявшейся практикой".

Читайте такжеПапа Римский может в ближайшее время посетить Украину

Как сообщал УНИАН, ранее глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил, что в Украинской греко-католической церкви надеются, что в следующем году Украину посетит с визитом Папа Римский Франциск.

Он отметил, что это очень сильный сигнал, "что Папа рассуждает, как, когда и с чем к нам прибыть, это мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко